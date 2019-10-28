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حصة "أخلاق" لتعديل سلوكيات طلاب المدارس: لا للعنف

حصة "أخلاق" لتعديل سلوكيات طلاب المدارس: لا للعنف

مدير مدرسة ابتدائي يربط حذاء تلميذة: "لا ينتقص من هيبتي"

مدير مدرسة ابتدائي يربط حذاء تلميذة: "لا ينتقص من هيبتي"

ارتفاع أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية بالمنيا.. ومزراعون: احتكار تجار

ارتفاع أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية بالمنيا.. ومزراعون: احتكار تجار

عمرو أديب: ترامب أخد الشو في مقتل أبو بكر البغدادي

عمرو أديب: ترامب أخد الشو في مقتل أبو بكر البغدادي

علي جابر: ما يحدث في لبنان ظاهرة فريدة بتاريخه.. والحكومة تكابر

علي جابر: ما يحدث في لبنان ظاهرة فريدة بتاريخه.. والحكومة تكابر

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