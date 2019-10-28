عمرو أديب: ترامب أخد الشو في مقتل أبو بكر البغدادي

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصرع أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال حلقة الأحد، من برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهتمًا بـ"أخد الشو"، وأنه أعلن مقتل زعيم داعش بنفسه، مشبهًا ما فعله ترامب مع البغدادي، بما فعله الرئيس السابق باراك أوباما مع عملية مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونقل "أديب" عن محللين أمريكيين، قولهم، إن ترامب أفصح عن تفاصيل كثيرة في عملية اغتيال أبو بكر البغدادي، كان يجب أن تبقى سرا، مشيرا إلى أن العبقرية كانت في الحصول على المعلومة، وليس في تنفيذ العملية.

وحذر "أديب"، من انتقام عناصر تنظيم داعش من مقتل زعيمهم، واحتمالات حدوث بعض العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم، ردا على قتل البغدادي.