قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن معنى الاتصالات الراديوية هي جميع أنواع الاتصالات التي تتم عبر الهواء من شبكات للهاتف المحمول والاتصالات غير اللاسلكية.

وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية له بـ"مال وأعمال" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المؤتمر عُقد 20 مرة بمدينة جنيف السويسرية، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بدولة أخرى، موضحا أن ذلك الإجراء يعكس مدى قوة وتقدم مصر بمجال الاتصالات في المؤتمر الذي حضره وزراء الاتصالات بمختلف دول العالم.

وأكد أن ذلك المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم كله بافتتاح مصر لأذرعها في كل الاستثمارات داخل مجال الاتصالات وفق الخطة الحالية لتحويل مصر إلى دولة رقمية، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لذلك المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بذلك المجال وسعيها للتحول الرقمي.