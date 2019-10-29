شن الإعلامي أحمد موسى هجوما على هيئة السكك الحديدية، بعد بيانها، بشأن واقعة مصرع راكب أسفل عجلات القطار وإصابة آخر، بعد إجبارهما على القفز خارجه من قبل رئيس القطار، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد": "بيان السكك الحديدية يسيء للهيئة ولوزير النقل، يجب التوقف أمام هذه الجريمة، أنا من أكثر الداعمين للوزير.. لكن النهاردة لازم آخد موقف، مينفعش أجيب الصغير، لازم أتكلم من الأول والآخر".

وأضاف أن الراكب لم يمتنع عن دفع الأجرة كما ذكر البيان، موضحًا: "والله لو كان معاه كان دفع وممتش".

وأشار إلى أن البيان ذكر أن الضحيتين نزلا من القطار، معقبًا على ذلك بقوله: "كأنهم نزلوا من دماغهم، ده بيان كاذب والحقيقة غير كده".

وواصل: "عاوزين نعامل الناس بإنسانية ونشيل المواطن المصري على دماغنا، مش تصريحات جوفاء على الأرض مبتحصلش، في العالم الدول بتتنفض، حكومة بتتقلب ووزير بيمشي ووزير بيستقيل وناس بتاخد إجراءات، حق المواطن في رقبة الكل".