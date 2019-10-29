أصيب 8 أشخاص، مساء الاثنين، في حادثي انقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بعد نفق بياض العرب في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، وانقلاب أخرى أمام أحد البنوك بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث الأول حيث تبين انقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بعد نفق بياض العرب في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف أن المصابين هم محمود خليل عبدالعزيز، 37 عاما، مصابا بجروح قطعية بالوجه وكدمات، ومحمد رشاد فتحي 39 عاما، مصابا بجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد موسى أحمد، 42 عاما، سائق، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، وإسلام السيد محمد، 28 عاما، ومقيم بمحافظة الشرقية، مندوب مبيعات مصابة بكدمات وسحجات.

وفي الحادث الثاني أصيب سائق وثلاثة مهندسين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام أحد البنوك بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم سعيد مصطفى حسين، 33 عاما، سائق، ومقيم بقرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف، مصابا بجرح قطعي بالزراع الأيسر حوالي 5 سم، وأحمد سيد فرغلي 37 عاما، مقيم بالقاهرة، مهندس، مصابا بكدمات بالجسم، وأحمد رجب أحمد 45 عاما، مقيم بمحافظة المنيا، مهندس، مصابا بجروح وسحجات، ومحمود صابر عبدالعاطي، 36 عاما، مقيم بالقاهرة، مهندس، مصابا بجرح قطعي بالقدم الأيسر وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.