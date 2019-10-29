روى محمد صابر، شاهد عيان على حادث مقتل شاب وإصابة آخر، نزلا من قطار "طنطا - الإسكندرية" رقم 934، أثناء سيره، اليوم، بعدما طلب منهما الكسماري النزول لرفضهما سداد قيمة التذاكرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن مفتش القطار طلب من الشابين ثمن التذكرة، وخيرهما بين تنفيذ الأمر أو القفز من القطار: "أخد مفتاح القطر من عامل، وقال يا تدفعوا يا تنطوا، مرة واحدة لاقينا الاتنين اختفوا".

وأضاف: "مفتش القطر قلتله إيه اللي بتعمله ده، قعد يضحك وقالنا في ستين داهية، ونرفزنا، والعربية كلها كانت بتعيط، مكنش في أي أمين شرطة ولا أي حاجة، وكان في واحد بيضحك بيتكلم ويقول إحنا متعودين على كده دي عيال حرامية، وفي الآخر عملنا محضر للمفتش، وهو كان غير مبالي ومفيش ريحة الإنسانية".

وحصلت "الوطن" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم، أن جثة المتوفى تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم.

كما تضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.