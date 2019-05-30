أجرى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، زيارة إلى طالب كلية الإعلام الذي أصيب أمس فيحادث قطار، خلال توجهه إلى الامتحان.

واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب بعد عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له، موجّهًا طاقم المستشفى بتوفير وسائل الرعاية الطبية للطالب المصاب، ولجميع نزلاء المستشفى حتى التماثل للشفاء التام.

من جانبها، أعربت كلية الإعلام عن خالص الشكر والامتنان إلى رئيس الجامعة، على متابعته حالة الطالب طلحة محمد محمود، في الفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتلفزيون، الذي أصيب أمس في حادث قطار أثناء توجهه إلى الامتحان، إذ وجّه بنقله إلى المستشفى التخصصي لعلاجه على نفقة الجامعة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، متمنية الشفاء العاجل لابنها الطالب.