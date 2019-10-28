استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة إجبار راكبين بقطار الإسكندرية- الأقصر، على القفز من القطار، بسبب عدم قدرتهما على تسديد ثمن التذاكر.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "ناس متعرفش ربنا قرروا يقتلوا مواطن وتسببوا في بتر ساق شخص آخر، لأنهما لا يمتلكان سعر التذاكر".

وأضاف: "مفيش رحمة، والمواطن اللي مات ده عشان إيه؟ كان بائع غلبان، وسعادة البيه اللي معندهوش إنسانية ولا رحمة يقوله انزل دلوقتي، خوفه بالعسكري، لكن ربنا فوقك وفوق العسكري والقضاء هيجيب له حقه، مش مهم الـ70 جنيه مش هيبنوا البلد!".

وحصلت "الوطن" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم، أن جثة المتوفى تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم.

كما تضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.