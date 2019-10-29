أستاذ اجتماع: تصرف كمسري قطار طنطا تراكمات أسرية انفجرت في الضحايا 

علَّق الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة النيل، على الجريمة البشعة التي وقعت، أمس، داخل قطار "الإسكندرية- أسوان" التي راح ضحيتها شخصان أحدهما لقى حتفه تحت عجلات القطار والآخر أصيب ببتر إحدى ساقيه بسبب التصرف الوحشي وغير الإنساني لكمسري القطار الذي الذي أجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسبب عدم حملهما لتذاكر القطار.

وقال صادق، لـ"الوطن"، إن المجتمع اصبح عنيفًا لعدة أسباب، منها غياب الأمن المجتمعي الحاسم السريع الرادع ولهذا تفاقمت مثل وباء التحرش بالنسبة لقضية، الزحمة والانفجار السكاني وتحديدًا موضوع القطار، والذي كان من المفترض أن يتدخل أمن القطار من البداية بعدم السماح لأي شخص من الأساس بركوب القطار دون تذكرة مسبقا، حيث إن الغرامة وحدها لم تعد رادعا للمخالفين.

وأضاف صادق أنه يجب أن يكون هناك كاميرات في كل قاطرة تصور ما يحدث للوقوف على حقيقة أي جريمة تتم من أي نوع داخل القطارات وتكون رادعا للمجرمين.

وأشار الدكتور إلى أن العنف غير المتوقع أو المبرر الذي صدر عن الكمسري دليل على كثرة حالات التزويغ والبلطجة وعدم إظهار التذكرة التي تعرض لها من قبل الركاب، وقد تكون ضغوطا متعددة منزلية، بالإضافة إلى تصادف هؤلاء الركاب معه فكانوا له بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير أو شرارة انفجاره، غير أن كل هذه الأسباب ليست مبررا للقتل أو إزهاق الأرواح، وكان الأحرى به أن يسلمهما لشرطة النقل والمواصلات.

علقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها اليوم أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال، بينما أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة في مدينة طنطا.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل بدورها أنّها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنّها حريصة دائما على حياة المواطنين، موضحة أنّ التحقيقات ستظهر الحقيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.