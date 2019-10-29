اعتبر عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، أن قتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، فصل من فصول مسرحية أمريكية، لتوظيفها في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أمريكا مقدمة على انتخابات رئاسية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد انتصار يستخدمه كورقة انتخابية في ظل الضغوط التس يواجهها داخليا والتهديد بعزله، وتابع: "أمريكا بحاجة إلى نصر إعلامي في ظل انسحابها المذل من سوريا".

وقال "الأسد": "أمريكا أفلست وفشلت مؤامراتها على سوريا فما كان منها إلا الانسحاب من سوريا".