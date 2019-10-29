طلعت زكريا في مشهد من فيلم "الموقف"

انتهي الفنان طلعت زكريا من أداء دوره في فيلم "الموقف" كاملا قبل وفاته، وذلك حسبما أعلن الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف الفيلم، في بيان إعلامي صادر منه.

وكشف مصدر، لـ "الوطن"، عن تفاصيل دور زكريا في الفيلم، إذ يظهر في دور مواطن بسيط، ولكنه يملك مستندات وبراهين تبرئ بطل الفيلم من جريمة قتل لم يرتكبها، حيث يساعده في إثبات براءته بعد هرب الأخير من الأجهزة الأمنية، وتتوالى الأحداث.

وقررت الجهة المنتجة للفيلم توجيه تحية خاصة لطلعت زكريا على تترات الفيلم كتحية خاصة له، حيث لاقي هذا القرار ترحيبا من أسرة الفيلم.

ويشارك في بطولة "الموقف" منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، مراد مكرم، وحسن عبدالفتاح، من إنتاج أشرف عبدالعزيز وإخراج ممدوح زكي.