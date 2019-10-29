فيديو.. جنود أتراك يعتدون بوحشية على شباب سوريين عُزل

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" فيديو لمشاهد تعذيب الجيش التركي لمواطنين سوريين عُزل.

ويظهر في الفيديو عسكري يتحدث التركية ويعتدي بالضرب على شاب يصرخ وظهر شاب آخر في الفيديو، واعتدى عليه العسكري أيضا بالضرب، وكذالك شاب ثالث تعرض للاعتداء.

بينما وقف جنود أتراك آخرون يشاهدون اعتداء زميلهم على السوريين العُزّل ويأمنون اعتدائهم عليهم.

وظهر شاب سوري آخر يجمع شيئا غير معروف من الأرض واعتدى عليه جنديان من القوات التركية، بينما ظهر في الفيديو جندي تركي اعتدى بالضرب والركل على الشباب السوري الأعزل.