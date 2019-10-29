تداول 387 شاحنة و58 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 387 شاحنة بضائع و58 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 45 شاحنة، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 52 شاحنة و11 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 120 شاحنة و16 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهي: "أمانة، الحرية، San falcol"، وعلى متنهم 42 شاحنة و21 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهم 21 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "آيلة"، "بريدج"، "سينا"، وعلى متنهم 85 شاحنة بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب.