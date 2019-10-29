مصرع طفل سقط في مصرف بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه داخل مصرف مائي أمام منزله بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبدالحميد م. ع" (4 أعوام)، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة".

وانتقل لمكان البلاغ الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث المركز، وبسؤال والدته "نعيمة ص. ع" (34 عاما) ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنّه في أثناء لهو نجلها على حافة مصرف مياه أمام المنزل انزلقت قدميه وسقط، ما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وذكر تقرير مفتش الصحة أنّ الوفاة وقعت بسبب اسفكسيا الغرق ونفى الشبهة الجنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.