"ما بيعرفش يعوم".. مصرع عامل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة نجع حمادي بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات، بغرق شخص بترعة نجع حمادي بناحية أولاد جباره دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "ناصر. م. ع" 20عاما عامل ويقيم بذات الناحية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال عمه "عبد الرازق. ع. م" 65 عاما سائق ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بترعة نجع حمادي بناحية أولاد حمزة دائرة المركز ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.