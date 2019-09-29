شهد طريق "سوهاج – جرجا" الزراعي حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بـ 40 طن مواد بترولية، وأخرى ملاكي أمام قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وسقوط السيارة النقل في الترعة المجاورة للطريق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز سوهاج، بحدوث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية روافع القصير.

وانتقل مدير أمن سوهاج وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص سقوط سيارة نقل محملة بـ 40 طن مواد بترولية داخل ترعة، عقب تصادم مع سيارة ملاكي، أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الملاكي بكسور وجروح متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام للعلاج.

حرر محضر بالواقعة، وجار انتشال السيارة النقل من داخل الترعة.