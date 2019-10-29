تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

صور.. عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ النيجيري

صور.. عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ النيجيري

انطلاق ماراثون المدارس في مدينة دهب بمشاركة 200 طالب

انطلاق ماراثون المدارس في مدينة دهب بمشاركة 200 طالب

وزير الزراعة يفتتح احتفال اجتماع اليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي

وزير الزراعة يفتتح احتفال اجتماع اليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي

لأول مرة.. تسويق براءة اختراع بزراعة الإسكندرية تجاريا مع شركة فرنسية

لأول مرة.. تسويق براءة اختراع بزراعة الإسكندرية تجاريا مع شركة فرنسية

"إيجاس" تعلن دخول 43 بئر غاز إلى خطوط الإنتاج خلال العام المالي الجاري

"إيجاس" تعلن دخول 43 بئر غاز إلى خطوط الإنتاج خلال العام المالي الجاري

الرئيس التنفيذي لبلاك روك: العالم سيشهد ارتفاع أسواق الأسهم في 2020

الرئيس التنفيذي لبلاك روك: العالم سيشهد ارتفاع أسواق الأسهم في 2020

اختيارات الوطن

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

فيديو.. تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

فيديو.. تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

9 مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي

9 مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي

الأكثر قراءة

عاجل