"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل الفنان رضا جويدة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة الـ8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيه.

عرض فيلم "عندي صورة" في سينما كريم بشارع عماد الدين، الساعة الـ 8 مساء ، وسعر التذكرة 50 جنيه.

عرض فيلم "الراقصة والطبال" بسينما زاوية احتفالا بمئوية إحسان عبد القدوس، يبدأ العرض في تمام الساعة الـ7، سعر التذكرة 50 جنيه.

حفل حسام صقر للإنشاد الصوفي، في معهد الموسيقى العربية ، في تمام الساعة الـ 8 مساء، سعر التذكرة 45 جنيه.

حفل فرقة موسيقى "ماثيوس فرنسا" على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة سعر التذكر 45 جنيه.