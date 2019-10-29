تشهد وزير الثقافة تكريم كوكبة من أبطال حرب أكتوبر ونجوم الفن في احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، الليلة في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويكرم القطاع 15 من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب الكرامة، فضلا عن تكريم الفنانين يوسف شعبان، أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، ومجموعة من أبطال فيلم "الممر".

كما يكرم القطاع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، والتي أعلن عنها في يونيو الماضي، وهم الفنان مدحت صالح، الدكتور راجح داوود، الفنان عمرو مصطفي، الشاعر تامر حسين، والفنانة مي فاروق، وذلك عقب إعلان أسماء الفائزين في المسابقة، ويتغنى الفائزون بأعمالهم الفائزة في ختام الحفل، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.