لأول مرة.. تسويق براءة اختراع بزراعة الإسكندرية تجاريا مع شركة فرنسية

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم، أنه جرت الموافقة على تسويق براءة اختراع بزراعة الإسكندرية تجارياً بالتعاون مع شركة فرنسية، وذلك لأول مرة بالجامعات المصرية.

وهنأ مسؤولي مجلس جامعة الإسكندرية، الدكتور إبراهيم محمد السيد، الأستاذ بكلية الزراعة، بمناسبة توقيع عقد استغلال وتسويق السلالة البكتيرية lactobacillus Rhmnosus ومشتقاتها الخاص ببحثه مع شركة INRA TRANSFERT الفرنسية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا.

فيما أوضح "السيد"، أن الشركة طلبت السماح لجامعة الإسكندرية باستخدام هذه السلالة البكتيرية ومشتقاتها والتي تم عزلها والتعرف عليها من الجبن منذ عام 1987، وذلك في سابقة فريدة من نوعها بالجامعات المصرية.

بينما، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لأول مرة يجرى تسويق براءة اختراع على المستوى التجاري، حيث تم الاتفاق على أن تكون حصة الجامعة 10% يخصص منها 5% للباحث وذلك من عائد التسويق وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة المصرية.