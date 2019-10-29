الدوري الانجليزي وحادث قطار الإسكندرية يتصدران "جوجل تريند"

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الدوري الإنجليزي

يملك الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي إحصائية مميزة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك منذ انضمامه إلى الريدز خلال موسم 2017-2018.

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أبدى الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول سعادته وتفاؤله الكبير قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام أرسنال، بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والمقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر.

ونشر الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفق بها صورة له من تدريب الريدز اليوم، جاءت على النحو التالي:

بعد إصابته أمام توتنهام.. صلاح يبدي سعادته الكبيرة قبل مواجهة أرسنال

تعرض المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لانتكاسة خلال فترة علاجه من الإصابة التي يعاني منها في ركبته، ومن المحتمل استمرار غيابه عن الفريق الإنجليزي لفترة أطول، قد تصل إلى 6 أسابيع.

وكشفت صحيفة إيفينينج ستاندرد، عن انتكاسة تعرض لها المدافع الكاميروني، وفقاً لما ذكره الصحفي ديفيد لينش، قد تؤدي إلى غياب اللاعب لمدة 6 أسابيع، وذلك بعد إصابته القوية في ماتش شيفيلد يونايتد، وأصبح اللاعب مهدداً بالغياب عن 10 مباريات على الأقل مع الريدز، منها مواجهة مانشستر سيتي المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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حادث القطار اليوم

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة مصرع راكب قطار وإصابة آخر، بعدما طلب منهما الكمسري النزول من القطار أثناء سيره بسبب عدم دفعهما الأجرة.

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روى محمد صابر، شاهد عيان على حادث مقتل شاب وإصابة آخر، نزلا من قطار "طنطا - الإسكندرية" رقم 934، أثناء سيره، اليوم، بعدما طلب منهما الكسماري النزول لرفضهما سداد قيمة التذاكرة.

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شن الإعلامي أحمد موسى هجوما على هيئة السكك الحديدية، بعد بيانها، بشأن واقعة مصرع راكب أسفل عجلات القطار وإصابة آخر، بعد إجبارهما على القفز خارجه من قبل رئيس القطار، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.

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أعرب المواطن عبد الحميد محمد، أحد أقارب ضحية تذكرة القطار، عن حزنه الشديد، بسبب مصرع قريبه، مشددًا على أنه كان شابًا بسيطًا بعيدًا عن افتعال المشكلات.

قريب ضحية تذكرة القطار: هي حياة البني آدم بقت رخيصة للدرجة دي؟

استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة إجبار راكبين بقطار الإسكندرية- الأقصر، على القفز من القطار، بسبب عدم قدرتهما على تسديد ثمن التذاكر.

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قال محمود عيد، شقيق ضحية قطار "الإسكندرية – أسوان"، إن شقيقة كان برفقه صديق له في الإسكندرية وظل بعروس البحر لمدة أسبوع إلا أن أمواله نفذت، مضيفًا: "خلصوا فلوسهم، اتصل بيا وقالي أنا مش معايا فلوس عشان أرجع، قولتله اركب أي عربية أو أوبر حتى وأنا هستناك أحسابهم، حتى لو ركبت القطار اركب وأنا هحاسب هنا أول ما توصل المحطة".

شقيق ضحية كمسري القطار: "فلوسه خلصت في إسكندرية"

وجه المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بسبب إلقاء طفلين من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهما، وذلك أثناء سيره بسرعة ما أدى لمصرع الأول وإصابة الثاني بإصابات بالغة.

بيان برلماني عاجل بشأن قفز شابين من القطار

حصلت "الوطن" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة.

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الموت نتيجة النزول من القطار في أثناء سيره، المصير الذي لقاه شخصًا وأصيب آخر بعدما امتنعا عن دفع قيمة الأجرة في القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وأحيل كمسري القطار إلى النيابة بعد تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، بشأن الواقعة.

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