أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، فتح باب التقدم لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية غداً الأربعاء، بجميع كليات الجامعة.

وأكد الكردي، أن جرى توجيه عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار وروئ إبداعية تعكس ىستراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وأشار إلى أن ذلك وفقا لنموذج محاكاة مجلس الجامعة والذي قام به طلاب الجامعة يؤكد إيمان الجامعة بقدرة طلابها في صنع واتخاذ القرار.

فيما ناشد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كافة العمداء، بضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الإنتخابية، وأن تتم بديمقراطية تامة وبدون حدوث أي مشكلة للطلاب سواء المترشحين أو المصوتين.