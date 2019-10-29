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عاجل.. إحباط محاولة مسؤول الاستيلاء على 43 مليون جنيه

عاجل.. إحباط محاولة مسؤول الاستيلاء على 43 مليون جنيه

نائب يطالب بمحاكمة المتسبب في واقعة "قطار طنطا"

نائب يطالب بمحاكمة المتسبب في واقعة "قطار طنطا"

بورش تضع خطة جديدة لتطوير التسويق عبر الإنترنت

بورش تضع خطة جديدة لتطوير التسويق عبر الإنترنت

القوى العاملة تتفق على صرف 10% علاوة للمخاطبين بأحكام قانون العمل

القوى العاملة تتفق على صرف 10% علاوة للمخاطبين بأحكام قانون العمل

مباحث المنوفية تفك لغز العثور علي جثة سيدة في مصرف بتلا

مباحث المنوفية تفك لغز العثور علي جثة سيدة في مصرف بتلا

عاجل.. 6 إصابات خلال المواجهات بين محتجي لبنان وعناصر حزب الله

عاجل.. 6 إصابات خلال المواجهات بين محتجي لبنان وعناصر حزب الله

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المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

فيديو.. تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

فيديو.. تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

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