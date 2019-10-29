قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق إنّ الاستعدادات التي يتخذها جهاز مدينة الشروق لحمايتها والاستعداد لموجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، تتمثل في الاطمئنان على المحطات من خلال رفع الكفاءة الخاصة بها، وتغيير التوربينات للضعف، وعمل خط طرد جديد بقطر 1200 وبطول 8 كيلومترات.

وأضاف الغيطي خلال حواره في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدي البلد" أنّ مدينة الشروق من مدن الجيل الثالث وأُنشئت في العام 1995 على مساحة 10500 فدان، تتكون من 13 حي سكني و9 مناطق عمارات ومناطق إسكان متنوع في حدود 37000 وحدة أنشأتها الدولة مؤخرا.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق تأمين محطة المعالجة الرئيسية بالديزل الخاص بها والمضخات ومصادر الكهرباء، لافتا إلى وجود نحو 2500 بلاعة صرف مطر استعدادا لموسم الشتاء، والتأكد من سلامة المعدات والتزويد بنحو 150 عامل من شركات الصيانة الموجودة التي تمثل 6 شركات صيانة.

وتابع أنّه تم التأكد من جاهزية الشبكات وتطهير البلاعات الخاصة بالمدينة استعدادا لأي طوارئ، موضحا أنّه بعد انتهاء موجة الطقس السيئ وضعت خطة لاستيعاب الطين والمخلفات الناتجية عن الأمطار، وصيانة شهرية للبلاعات.