أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف شاهين، خلال حواره مع إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الطقس معتدل على كافة أنحاء البلاد ويميل للحرارة فقط على جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة في فترات الليل.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية حتى النصف الثاني من الخريف، لافتا إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي قد تصل للضباب حتى الساعة 9 صباحا، مناشدا السائقين بالحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.