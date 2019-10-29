قال الفنان طارق مصطفى خبير فن الماكياج والـspecial effects في أفلام "الفيل الأزرق، تراب الماس، عيار ناري، فوتو كوبي، والكويسين"، إنّ فن الماكياج تطور، وساعد المخرجين والمؤلفين على تقديم شخصيات جديدة قابلة للتصديق بصريًا، أو شخصيات تضيف شيئا مهما في دراما الفيلم.

وأضاف مصطفى خلال حواره مع السيناريست هيثم دبور ببرنامج "ليل داخلي" على راديو "إينرجي: "بستمتع بالأفلام اللي بدخل بسببها في تحدي مع نفسي، منها تراب الماس، والجزء بتاع الأحلام في فيلم الفيل الأزرق، فبخلاف العمل مع أبطال الفيلم ده كنا بنشتغل مع 220 شخص، وكنا بنرسم الأشخاص دي بالكامل".

وتحدّث خبير الماكياج عن الفنانة شيرين رضا، قائلا إنّها "بتحب دايمًا تغير شكلها بالمكياج، وهي من أكتر الفنانين اللي بحب أشتغل معاهم".

وتابع: "بحب برضو أشتغل مع أحمد الفيشاوي، فبحضر ليه ألوان خاصة وبرش جسمه بألوان بتقعد لفترة طويلة عشان أداري التاتوهات، وممكن نقعد ساعتين بخلاف ماكياج الشخصية نفسها".