انتقل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، و اللواء أيمن راضي، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية، وفرق الدفاع المدني والإسعاف، إلى موقع حادث اصطدام جرار قطار بسيارة أجرة بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء سير جرار رقم 2420 متجها شمالا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم "ص ق ن 6574" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وعقب نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، توجه محافظ الأقصر إلى مقر المستشفى، برفقة مدير أمن الأقصر، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً بتقديم كافة الرعاية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف كل حالة حتى استكمال الشفاء، متمنياً الشفاء العاجل لهم، ومقدما التعزية لأسر الضحايا، حيث ستقوم مديرية التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات الإغاثة العاجلة للضحايا بناء على التعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن طبقا للقرار رقم 86 لسنة 2019.

وكان قائد جرار القطار رقم 2420 فوجئ بعبور سيارة لشريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، بين منطقتي الكرنك والاقصر، حيث عبرت من مكان غير معد للعبور، وتسبب الحادث في مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.