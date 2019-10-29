قررت نيابة مركز طنطا، حبس رئيس قطار "934 مكيف الإسكندرية / الأقصر" الشهير إعلاميا بـ"قطار طنطا"، 4 أيام وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

وجاء القرار بعد أن أثبتت تحريات المباحث، إجبار المتهم الشاب محمد عيد وآخر على النزول من القطار أثناء سيره، لعدم شرائهما التذكرة، ما أدى إلى مصرع الأول أسفل عجلات القطار وتعرض الآخر لإصابات بالغة.

التحريات: رئيس القطار هدد الشابين بتسليمهما للشرطة قبل إجبارهما على النزول

وأضافت التحريات أن رئيس القطار هدد الشابين بتسليمها لشرطة السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، بعد امتناعهما عن دفع ثمن التذكرة، قبل أن يجبرهما على النزول من القطار.

كما جاء في تحريات المباحث التي أجراها العقيد علي أبو زهرة مفتش مباحث مركزي طنطا وقطور، صحة أقوال الشهود حول إجبار المتهم المجني عليهما بالنزول من القطار وهو يسير بعد خروجه من محطة سكك حديد طنطا، متوجها إلى القاهرة.

وخلال التحقيقات، واجهت نيابة مركز طنطا المصاب بالمتهم.

وأصدرت هيئة السكك الحديدة، بيانا، اليوم، ذكرت فيه أنّه أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال، بينما أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وجرى التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة في مدينة طنطا، التي أصدرت حكمها المتقدم.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل بدورها أنّها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنّها حريصة دائما على حياة المواطنين، موضحة أنّ التحقيقات ستظهر الحقيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.