أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مقتل المرشح الأبرز لتولي زعامة تنظيم داعش الإرهابي، بعد مقتل أبو بكر البغدادي، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الرجل الذي كان من المرجح أن يخلف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، قُتل في الغارة التي شنتها قوات أمريكية خاصة.

وغرّد ترامب على تويتر: "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قتلت الشخص رقم واحد المرجح لخلافة ابو بكر البغدادي، وكان من المرجح أن يحتل منصب القيادة، لكنه الآن ميت كذلك"، دون أن يكشف عن هوية ذلك الشخص أو أي تفاصيل أخرى.