كشفت مصادر في نيابة مركز طنطا عن أنّ النيابة قررت استدعاء مهندسين من هيئة سكك حديد مصر، لمعرفة تهدئة القطار من عدمها في مكان الواقعة، والسائق وعمال القطار لتتاكد من فتح الباب.

وأوضحت المصادر- طلب عدم كشف هويتها- أنّ النيابة قررت استدعاء مهندسين من سكك حديد مصر، لمعرفة مدى صحة تهدئة القطار في مكان الواقعة من عدمه، ومعرفة التهدئة إذا كانت صحيحة من عدمها، ومعرفة سرعة القطار في مكان الواقعة.

جاء ذلك بعد اقوال المتهم أمام النيابة بأنّه فتح باب العربة من أجل معرفة سبب تهدئة القطار عقب خروجه من محطة طنطا، بعد مطالبته المجني عليهما بدفع ثمن التذكرة، أو تسليمها إلى الشرطة لامتناعهما عن الدفع، لكنه فوجئ بقفز المجني عليهما، وأنّه لم يطلب منهما القفز من القطار خلال رحلته إلى القاهرة.