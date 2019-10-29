الآثار تزيل تعديات جديدة على مسجد تربانة بالإسكندرية

شنت الجهات التنفيذية بحي جمرك الإسكندرية، اليوم، حملة أسفرت عن ضبط تعديات جديدة على حرم مسجد "تربانة" الأثري، والذي يرجع تشييده إلى أواخر القرن الـ17.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، إن مفتشي الآثار المشرفين على مسجد إبراهيم تربانة بشارع فرنسا بحي الجمرك رصدوا تعديات جديدة بالبناء، مخالفة للاشتراطات البنائية للعقار رقم 9 شارع سوق الترك بالتقاطع مع شارع سوق الطباخين، وذلك مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3، 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018.

وأشار إلى أنه جرى ضبط محاولات تعديات أخرى بالمسجد، قبل أيام، متابعا أن الحملة مستمرة لمحاسبة المخالفين.وأكد أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2019 ومحضر آ خر برقم 3 أحوال، لإزالة التعدي على الفور من خلال حي الجمرك.

وحصلت "الوطن" على وثيقة تظهر تاريخ المسجد الأثري، الذي يرجع تشييده إلى عام 1685 ميلادية، حيث بناه أحد القاطنين بالمدينة ويدعى "إبراهيم تربانة" بمنطقة بحري بحي الجمرك، ويتكون المسجد من طابقين أولها عبارة عن عدد من المحال التجارية التي أوقفت للصرف على متطلبات دار العبادة، فيما خصص الطابق العلوي للصلاة، حيث جرى تقسيمه إلى 5 أروقة تحيطها أعمدة من الجرانيت.

ويحتوي المسجد على حراب ويضم عدد من الزخارف التي ترجع إلى العصر العثماني، وعليه أشكال نباتية وهندسية، وترتكز المئذنة على عمود من الجرانيت الوردي، حيث تتخذ شكلا هندسيا مربعا تعلوه مجموعة من الزخارف الهندسية.