قدّم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته قبل قليل للرئيس اللبناني ميشال عون، ووفقا للدستور اللبناني قد يرفض رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة ويطلب منه التمهّل، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأعلن الحريري قبل قليل استقالته من رئاسة الحكومة، قائلا إنّها تأتي استجابة لمطالب الشارع اللبناني، وأنّ المفاوضات وصلت لطريق مسدود ولا بد من صدمة إيجابية.

وأضاف: "أنا ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، متابعا: "سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، لا أحد أكبر من وطنه".

واحتفل متظاهرون وسط بيروت بإعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وضع استقالته بتصرف الرئيس اللبناني ميشال عون.