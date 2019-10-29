نفت هيئة السكة الحديد، ما أثير ببعض المواقع من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، أنه وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد أن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، أمس الاثنين، وعلى الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك والتي نفت حدوث ذلك وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.

ورغم ذلك أصدر رئيس الهيئة تعليمات للمسؤولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير، حيث تم استدعاء المسؤولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، ونفوا جميعا ما أثير بالرسالة ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات والتحقق من أي بيانات أو رسائل إليها بشأن حركة مسير القطارات.