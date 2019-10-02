النقل: تطوير 166 محطة سكة حديد

أعلنت وزارة النقل تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير وتحسين 181 محطة "133 تحسين، 48 تطوير"، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، من "بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة اشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنّ هيئة السكك الحديدية انتهت من تحسين 124 من إجمالي 133 محطة مخطط تحسينها، بينها محطات "محلة روح، انشاص الرمل، العالمين، نفيشة، الراهبين، شندويل المحطة، ناصر، وبني حدير"، وأنّه جار العمل حاليا بـ9 محطات يتم تكثيف العمل بها للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وتابعت الوزارة أنّه تم الانتهاء من تطوير 42 محطة من إجمالي 48 مخطط تطويرها، بينها محطات "بورسعيد، الرجدية، نشرت، السنطة، سجين الكوم، وفوه"، وجار العمل بـ3 محطات وجار الانتهاء من اللمسات النهائية لمحطات القاهرة وسيدي جابر، وتم تأجيل العمل بمحطة العصافرة بخط أبوقير لحين إقرار تطويرها ضمن خطة تطوير الخط بالكامل.