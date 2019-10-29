قال الدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة imut وأحد علماء مصر بالخارج، إن مصر تستطيع كسر حاجز الخوف وإنتاج الكثير من المنتجات التى تستوردها من الخارج على غرار الأتوبيس الكهربي الذي سيتم تصنيعه بالشراكة مع شركة فوتون الصينية وشركته.

وأضاف نايت في كلمته على هامش احتفالية تدشين مشروع تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، أن الأمر سيكون صناعة وليس تجميع، حيث إننا نستهدف بحلول ديسمبر 2020 أن يتم التصنيع بالكامل في مصر عدا البطارية.

ولفت إلى أن الأتوبيس الكهربي سيكون منتجا مصريا بنسبة 99%، لكن البطارية تمثل أكثر من 40% من قيمة الأتوبيس، وسيتم دراسة تصنيعها محليا.

وكشف عن إنتاج وزارة الإنتاج الحربي لأول لودر مصري وهو نسخة طبق الأصل من اللودر الأمريكي خلال الشهر المقبل، وأول جريدر مصري في مارس المقبل.