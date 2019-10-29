شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، والمكاسب خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة تلا .

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد 56 محضر، تنوعت بين نقص وزن، وغش تجاري، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن المواعيد للإنتاج، وخبز غير مطابق للمواصفات، وغش تجارى، ومن بينهم 17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للسلع، و24 نقص وزن، و4 محاضر عدم نظافة، و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات.

جرى تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من جانبه أكد رئيس مدينة تلا، بأن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يلتزم الجميع بحقوق المواطنين والحفاظ علي حياتهم.