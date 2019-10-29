أكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن مديرية الصحة أقرت في تقرير وفاة الطبيب "أحمد برج" والذي وتوفى بمستشفي بركة السبع، أنها وفاة أثناء العمل، لكي يحصل علي كل مستحقاته كاملة.

وأضاف "العجيزي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تبحث إقامة تكريم لأسرة الطبيب الشاب، والذي وافته المنية أثناء عمله وتواجده بغرفة العمليات بمستشفى بركة السبع بالمنوفية.

وتعود أحداث الواقعة ، إلى وفاة طبيب التخدير، أثناء قيامه بمهام عمله بمستشفى بركة السبع، حيث كان الطبيب يقوم بعمله بشكل طبيعي وسقط علي الأرض فجأة بعد قيامة بتخدير الحالة المريضة في غرفة العمليات بالمستشفى.