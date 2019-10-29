وفد إماراتي يبحث زيادة الحركة الوافدة مع شركات السياحة بالإسكندرية

استقبلت غرفة شركات السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم، وفدا من هيئة تنشيط السياحة بدبي في زيارته الرسمية الأولى لمصر؛ وذلك بمقر الغرفة؛ لبحث سبل عودة السياحة العربية للمدينة الساحلية.

وترأس الوفد عبدالله يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة بدبي، وأحمد المري، نائب رئيس الهيئة، ورشا جنيدي، مساعد مدير مشروع العمليات الدولية بحكومة دبي.

وتناول العديد من الموضوعات السياحية، وكيفية تطوير وتنمية التبادل السياحي بين البلدين والتجهيز لإبرام عدة بروتوكولات تعاون بين الطرفين.

وأهدى محمد سعد، رئيس هيئة تنشيط السياحة، درع تكريم، لرئيس الوفد الإماراتي؛ متمنيا ازدهار وعودة السياحة العربية للإسكندرية كسابق عهدها.

كان في استقبال الوفد بمقر الغرفة أسامة الخولي، وكيل أول وزارة السياحة بالإسكندرية، ومحمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومريم شنودة، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد شمس، رئيس لجنة الفروع بالغرفة.