قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستنتج "عربات ميني كار" تكفي الأسرة المصرية، وأن سعرها سيكون في متناول الأسرة المصرية، مضيفا: "هي صغيرة ولكن ستكفي الأسرة، وستسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن".

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش تدشين مشروع المركبات الكهربائية منذ قليل، أن المصنع سيفتتح مجمعا لصناعة المركبات الكهربائية سيبدأ بالأتوبيسات، وأننا لن نقفز مرة واحدة لكن سنزيد نسبة التصنيع بالكامل عدا البطارية.

وأوضح أنهم سيبدأون بتصنيع ألفي أتوبيس خلال 4 سنوات، وأن الصينين شركاء تنفيذ المشروع قالوا إنما يمكن أن نصل لـ5 آلاف أتوبيس، مؤكدا أن المجمع سيتضمن أتوبيسات تعمل بين المدن، وأتوبيسات سياحية، وغيرها.

وأوضح أنه لم يتم الاستقرار على سعر السيارات الكهربائية عقب تصنيعها حتى الآن، وأن الأتوبيسات الجديدة قادمة بأجهزة الشحن.

وتابع: "مش هنبيع حاجة لحد إلا بخدمة ما بعد البيع والصيانة"، وواصل: "لما ننتج هنشوف منتج جيد بأسعار جيدة حتى لو سعرها غالي شوية، لكن شحن البطارية، وتكلفة عملها مش كتير".