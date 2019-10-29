أعلن وزير الخارجية، مساء اليوم، أن واشنطن ستستضيف اجتماعا مصريا سودانيا إثيوبيا بشأن سد النهضة في 6 نوفمبر، سيضم وزراء خارجية الدول الثلاث، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وقال وزير الخارجية إنه بعد سلسلة من المفاوضات استمرت 4 سنوات بشأن سد النهضة، وجدت أنه من الأهمية استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق، وضرورة اللجوء لوسيط وفق لاتفاق المبادئ يقرب من وجهات النظر، ويطرح ما يعد اتفاقا منصفا وعادلا يحقق مصالح الدول الثلاث ويحيد بعيدا عن أي محاولات لفرض الإرادة وأمر الواقع.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس: "نسعى للتعاون والبناء، وأن يتم حل كل القضايا من خلال الوسائل الدبلوماسية والسلمية وطرحنا فكرة الوسيط دليل على حسن النية والاستعداد للدفاع الإيجابي كما كانت مبادرتنا من عامين للجوء إلى وساطة البنك الدولي".