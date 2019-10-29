قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة في لبنان والتي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري.

وأوضح المصدر أن الأمين العام يتفهم الخطوة التي أقدم عليها سعد الحريري خاصة في ضوء استمرار المطالبات الشعبية الموحدة التي أصر عليها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم الطائفية على مدار الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب عن تطلعه لتمسك كل اللبنانيين بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري الذي صاحب التظاهرات منذ بدايتها وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد من خلال شق وحدة الصف اللبناني.

وأضاف المصدر أن الأمين العام يأمل كذلك في قيام القيادات السياسية اللبنانية على وجه الخصوص بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى والشروع في الإجراءات التي تتيح الخروج من الوضع المتأزم الحالي ومنع انزلاق البلاد نحو مصير مجهول، والعمل معًا لمواجهة التحديات الراهنة على أرضية من الوحدة الوطنية التي ضرب اللبنانيون مثلاً رائعاً في تعزيزها والحفاظ عليها.

وأعرب المصدر عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في هذه المرحلة العصيبة واستعدادها لدعمه ومساندته في كل ما من شأنه الحفاظ على استقراره وتعزيز السلم الأهلي فيه.