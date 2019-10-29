قال تامر عيد، شقيق ضحية قطار طنطا، إن شقيقه "محمد" كان بالإسكندرية لقضاء أسبوع مصيف بشقة العائلة مع أحد أصدقائه.

وأضاف "عيد"، خلال تقرير بثه برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "أخويا اتصل بينا أول إمبارح الساعة 10 بالليل، وقال لوالدته إن الفلوس اللي معاه خلصت، ومش معاه فلوس يرجع، قالتله اركب ميكروباص أو عربية وأما توصل إحنا هنحاسب عليها".

وتابع: "في الآخر رسوا إنهم يركبوا القطر، ونمنا عادي على أساس إنها ساعة زمن ويوصل، ودي كانت آخر مكالمة على أساس إنه كان رايح يركب ميكروباص".

واستطرد: "الساعة 4 الفجر جالي تليفون من أحمد صاحبه وكان منهار، وبيقولي محمد اتوفى".

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان عنها، أمس، أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفره لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

ولفتت الهيئة إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.