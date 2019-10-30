وصف رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، حالة الشارع اللبناني بعد تقديم سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني استقالة حكومته للرئيس ميشال عون، حيث ذكر أن المتظاهرين في الشوارع والميادين رحبوا بهذه الخطوة، ويّتمعن حاليا عون في الاستقالة على أن يُحدد لاحقًا قبول استقالة سعد الحريري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على شاشة "CBC".

وأضاف "شلالا"، أنه حال قبول استقالة حكومة سعد الحريري ستبدأ بعدها الاستشارات النيابية لاختيار شخص لترأس الحكومة اللبنانية الجديدة قد يكون هذا الشخص سعد الحريري مجددا أو شخص آخر، موضحًا أن المتظاهرين في الشارع اللبناني يستكملون اعتصامهم ويرددون الهتافات ولكن ليس بأعداد كبيرة مثل الأيام الماضية وذلك بعد إعلان سعد الحريري استقالة حكومته.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، قبل قليل، أن رئيس الوزراء سعد الحريري، وصل إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون.

وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قصر بعبدا، سريعا، بعد أن قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال سعد الحريري، قبل ساعات قليلة، في كلمة له أعلن فيها استقالته من رئاسة الحكومة، إنها تأتي "استجابة لمطالب الشارع اللبناني"، مضيفا: "وصلت إلى طريق مسدود، ولا بد من صدمة إيجابية".

وأضاف عبر تويتر: "أنا ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، مستطردا: "سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، لا أحد أكبر من وطنه".