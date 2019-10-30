مستشار الرئيس اللبناني: "استقالة الحريري دستوريا مقبولة"

قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن المطالب التي رفعها المتظاهرون في لبنان منذ 13 يوما كان من ضمنها استقالة حكومة سعد الحريري مع عدد من المطالبات الأخرى؛ واليوم تسلم الرئيس اللبناني الاستقاله ولم يصدر حتى الآن بيان بقبولها؛ وفي حال قبولها سيكون رئيس الحكومة قد استجاب لأحد أبرز مطالب المتظاهرين: "البيان سيصدر خلال الساعات المقبلة، وفي الناحية الدستورية استقالتة نافدة".

وأضاف شلالا خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN والمذاع على فضائية "TEN"، أنه بات على المتظاهرين بعد قبول استقالة الحريري حلحلة الوضع في بيروت والمناطق اللبنانية؛ وهناك مؤشرات ظهرت اليوم تدل على إمكانية فتح عدد من الطرق المغلقة خصوصا في المناطق الشرقية ببيروت تيسيرا لحركة المرور؛ بخلاف معالجة وضع المعتصمين المتواجدين بساحتي: "رياض الصلح، ساحة الشهداء" لتيسير حركة المرور أيضا، موضحا أنه من المتوقع أن يبدأ حوارا يوم الخميس المقبل بين المتظاهرين ورئيس الجمهورية في قصره.؛ بعد ذلك الاجتماع سيتم توجيه كلمة للبنانيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد أنها ستكون كلمة سياسية وتعليق على الأحداث مع تناولها للتطورات الراهنة ومستجداتها، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون من ضمنها إقالة مجلس النواب وفي تلك الحالة لن يكون هناك من يشرع أو يعد القوانين.