دخل تامر عيد، شقيق ضحية واقعة "كمسري القطار"، في نوبة من البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة شقيقة، حيث قام كمسري بإجبار شابين في سن 25 و23 عامًا بالقفز من قطار الإسكندرية - أسوان، لعدم وجود تذكرة معهم، والذي أسفر عن وفاة أحدهم، يدعى محمد عيد، وإصابة الآخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "عيد"، أن ما فعله كمسري القطار تجاه شقيقه وصديقه بأنه خيرهم بين الدفع أو النزول من القطار بعد فتحه لباب القطار هو قتل عمد، مستطردًا: "كان المفروض يقولهم يا الفلوس يا البطاقة، يا هحبسكم، أنا أخويا مش بتاع مشاكل، لو أخويا كان بتاع مشاكل كان اتخانق مع الكمسري، أخويا عنده 23 سنة، كنا بنجهز شقته عشان نجوزه".

وتابع: "شقيقي وصديقه كانوا قادمين من الإسكندرية بعد قضاء أسبوع بها، حيث أنهم يعملون في الكتابة على المصنوعات الجلدية في شارع المعز، شقيقي ليس معتادا على ركوب القطار، حيث أنه ركبه 4 مرات فقط"، فيما عرض البرنامج تقريرا تليفزيونيا من داخل عزاء ضحية القطار.