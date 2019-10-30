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مراد وهبة: مصر تُحارب الأصولية الدينية بمحاولات تجديد الخطاب الديني

مراد وهبة: مصر تُحارب الأصولية الدينية بمحاولات تجديد الخطاب الديني

عمان تعلن اعتقال إسرائيلي تسلل إلى الأردن بطريقة غير شرعية

عمان تعلن اعتقال إسرائيلي تسلل إلى الأردن بطريقة غير شرعية

"مش بيتمسح".. برنامج خبيث يصيب آلاف هواتف "الأندرويد" حول العالم

"مش بيتمسح".. برنامج خبيث يصيب آلاف هواتف "الأندرويد" حول العالم

مستشار الرئيس اللبناني: "استقالة الحريري دستوريا مقبولة"

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فيديو.. تسريب صوتي بين أردوغان ونجله يكشف تدخلهم في شؤون القضاء

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من شهود العيان والنيابة.. لماذا عزف ركاب "قطار طنطا" عن مساعدة الشابين؟

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طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

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