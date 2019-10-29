علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة مصرع راكب قطار وإصابة آخر، بعدما طلب منهما الكمسري النزول من القطار أثناء سيره بسبب عدم دفعهما الأجرة.

وقال أديب خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "البلد بتدفع دمها عشان تجيب جرارات جديدة وعربيات جديدة عشان يبقى فيه مشروع قومي محترم لأن إنت فعلا كنت راكب عربيات موت".

واستنكر أديب تلقيب تذكرة القطار بأنها تذكرة الموت: "طب ما تقفوا ورا الحاجة نفسها بقا واللي عايز يهيج على فكرة محدش هيدافع والنهاردة مبقاش حد بيدافع ومحدش النهاردة يقدر يدافع عن حاجة زي دي أو يلاقي مبرر حتى المسؤولين نفسهم في حالة استياء شديدة إنما في نهاية الأمر لازم يكون فيه شوية رحمة وشوية هدوء ونشيل بعض والمليان يكب على الفاضي وهي دي مصر".

وتابع: "مصر عايشة من 7000 سنة عشان أهلها شايلين بعض وأرجوكم نشيل بعض عشان هي مش ناقصة والحادثة بتاعت النهاردة أرجو إنها تكون درس وأرجو من كل المسؤولين إنهم يتعلموا من المسؤول اللي طلع قال إحنا غلطانين وأنا رايح أعزي".

واستطرد: "إن شاء الله ربنا يرحمه، والمسؤولين قالوا مش هنقف ضده لو رفع قضية ومفيش أي حاجة تعوض الأسرة دي عن ابنها لكن على الأقل الناس دي تقدر تعيش وتاكل عيش".