أفادت إدارة جامعة بنها في رد رسمي على مانشر بموقع "الوطن" تحت عنوان: لنقصها 3 درجات.. "ريهام" خريجة آداب بنها تستغيث: "أنا الأولى"، بأنه بفحص شكوى ريهام الخولي والتي تخرجت في كلية الآداب قسم إعلام - شعبة صحافة دور مايو 2017 والحكم الصادر لصالحها وبعد ورود رأي إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مشكلتها في 19 سبتمبر 2019 وبناءً على المشرف على الشئون القانونية وموافقة رئيس الجامعة بتاريخ 24 سبتمبر 2019، فقد تمت مخاطبة كلية الآداب حيث تم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، وتم تصحيح الخطأ المادي في درجات الطالبة كما أعيد ترتيبها لتصبح الأولى على خريجي قسمها وشعبتها.

أما بالنسبة لصدور قرار التكليف الخاص بها للعمل معيدة، فأفاد الرد بأنه في حال استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بتكليف الخريجة في وظيفة معيد، فسوف تقوم الجامعة بتكليفها، على الرغم من أنها قامت برفع دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ومازالت متداولة بالجلسات، وذلك بحسب ما انتهجته الجامعة مؤخرًا من المبادرة إلى رد الحقوق إذا تبين استحقاق أصحابها لها دون انتظار صدور حكم من القضاء بها.

فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن جامعة بنها ليست في خصومة مع أي من أبنائها الطلاب أوالخريجين بل على العكس "نأمل دائمًا أن نتمكن من حل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم".

وقال إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات لصالح الخريجة في إطار تطبيق مبدأ الشفافية والمصارحة، وبهدف بث الطمأنينة في قلب صاحبة الشكوى، وتأكيدًا على أن الجامعة لا تهمل شكاوى أبنائها الطلاب والخريجين، مشيرا إلى أن ريهام رفعت دعوى قضائية تعدلت درجتها بناء على الحكم الصادر فيها في مقرر "إنتاج مواد إعلامية مطبوعة" لتصبح 15 بدلًا من 11 درجة.. كما تبين للجامعة وجود خطأ مادي في رصد درجات الطالبة في مقرر "الإعلام التنموي" الذي امتحنته في الفرقة الثانية بكلية الآداب إذ رصدت درجاتها في نتيجة هذا الامتحان 11 بدلًا من 14 درجة.