تّعهد محمود صالح، مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بأن يتم علاج الموظف المتقدم طواعية للعلاج بسرية تامة، ولا يتم إخبار جهة العمل أو الأهل والأقارب، وذلك على عكس الموظف الذي يتم ضبطه لأنه تخلى عن حقوقه كمريض وبالتالي المجتمع يكون له الحق في الحفاظ على استقراره.

وأكد صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "DMC"، أن الحكومة المصرية جادة في محاربة مشكلة تعاطي المخدرات بين الموظفين بشكل واضح، كما أن الصندوق يقف موقفا واضحا وحاسما مع قضية تعاطي المخدرات في المجتمع بشكل عام، وبين موظفي الجهاز الإداري في الدولة بشكل خاص.

وأوضح أن إجمالي ما تم فحصه في الجهاز الإداري حتى الآن 102 ألف موظف، وتم ضبط ألفين موظف، تبين تعاطيهم للمخدرات من خلال الفحص المفاجئ، مضيفًا: "لا ندفن رؤوسنا في الرمال وننكر وجود المشكلة، بل نعالج المشكلة بطريقة علمية وبشكل حاسم جدًا".

وأشار مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه يوجد أكثر من 14 ألف موظف تقدموا طواعية لطلب علاج الإدمان، كما يتم فحص رئيس الهيئة أو المصلحة أو المؤسسة أول شخص قبل الموظفين حتى يكون قدوة لهم.