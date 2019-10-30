حققت حملات الكشف عن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة تقدمًا ملحوظًا الفترة الأخيرة، حيث تقدم أكثر من 4 آلاف موظف بطلب لعلاجهم من الإدمان، حيث توافدوا على 22 مركزًا لعلاج الإدمان تابعًا للصندوق من أجل العلاج بالمجان وفي سرية تامة، كما أن حجم الإقبال على التقدم للعلاج التطوعي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حسبما أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الإقبال الكبير على العلاج التطوعي يؤكد زيادة وعي المواطنين، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى اتصالات المواطنين الطالبين للعلاج من الإدمان على الخط الساخن "16023" على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ويتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، حيث يتواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن وتسجيل بيانات الراغبين في تلقى العلاج.

وأكد مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن الصندوق يوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، فضلًا عن توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وكذلك تقديم علاج طبى وخدمات الدعم النفسي للمرضى، وإعداد برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة عن طريق 23 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا في علاج الإدمان بـ 13 محافظة.