أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في الشأن التركي، أن خسارة أردوغان وحزبه للانتخابات في إسطنبول هي السبب في عدوانه على سوريا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن العدوان التركي الأخير على سوريا يعتبر العدوان الثالث حيث بدأ العدوان الأول في عملية درع الفرات أغسطس 2016 والثانية غصن الزيتون في يناير 2018.

وأوضح عبدالفتاح أن أردوغان مني بهزيمة قاصمة في انتخابات 2015 ولم يستطيع الحصول على أغلبية تمكن حزبه من تشكيل الحكومة كما تعود منذ عام 2002.

وأشار عبدالفتاح أن أردوغان قام بهذه العملية ليظهر أمام الأتراك بالرجل القوي الذي يجب أن يلتف حوله الشعب وحول حزبه، مشددًا على أنه هرب من الهزيمة في الانتخابات لعملية عسكرية استثمرها في نتائج الانتخابات.

وأكد عبدالفتاح أن هزيمة أردوغان في أسطنبول و5 مدن كبرى في الانتخابات البلدية وأنها كانت هزيمة مدوية على أردوغان وحزبه وأنه قام بالعدوان الأخير على سوريا ليغطي على هزيمته.