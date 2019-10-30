باحث: منظمات ممولة من تركيا فبركت تقارير حقوقية عن سوريا الديموقراطية

أكد الدكتور محمد جمعة الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أيدوا العدوان التركي على سوريا.

وأوضح جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه قبل العدوان التركي على سوريا تعمدت "دكاكين" حقوق الإنسان الممولة من قطر وتركيا والقائم عليها عدد من المنظمات المحسوبة على الجماعة الإرهابية، فبركة الكثير من التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها فبركة تقارير تتعلق بتعامل قوات سوريا الديموقراطية ضد المكون العربي في المنطقة بين رأس العين وتل الأبيض.

وأشار جمعة أن نظام أردوغان استخدام الشعارات الدينية لدغدغة المشاعر مثل الجيش المحمدي وغيرها وذلك لتبرير العدوان على سوريا.

ولفت جمعة أن الجيش التركي استعان بالكتائب التي قامت بعمليات إجرامية بشعة في عملية غصن الزيتون في عفرين مطلع 2018.