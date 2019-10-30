قال ياسر السقا، السكرتير العام لاتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إن جمعيات المجتمع المدني خلال المرحلة الحالية أصبحت أكثر نضجا ووعيا في لعب دور الوسيط الذكي بين صغار المستثمرين والدولة والتقريب بينهما، ونقل رؤية الدولة بطريقة مبسطة للمستثمرين وكذلك نقل طلبات ورغبات المستثمرين ومشاكلهم إلى الدولة، وهو دور غير هادف للربح.

وأضاف السقا خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر" أن الاتحاد يقوم حاليا بإنشاء مجمعات صناعية في أنحاء مصر، وإدارتها لجذب صغار المستثمرين ومساعدتهم في إقامة مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم للدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وتابع السقا، أن الاتحاد يوفر المكان المرخص لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمساعدة في تمويل هذه المشروعات والتسويق لها، وربطها بمكاتب التمثيل التجاري المصرية بالدول الأخرى، حتى يتم تصدير المنتج الصادر عن هذه المشروعات بما يعود بالنفع على صاحب المشروع والدولة وتوفير فرص العمل وتنمية هذه المشروعات.