ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، 6 أطنان لحوم وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع للصناعات الغذائية بمدينة العبور، فتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 6,625 طن "مقطعات لحوم، أجزاء دواجن، ودهون حيوانية" معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.